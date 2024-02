"Governarei com uma maioria relativa": Bolieiro afasta alianças e pretende governar Açores com 26 deputados

Coligação PSD/CDS-PP/PPM conseguiu 42,08% dos votos, seguido do PS Açores, com 35,91%.

A coligação PSD/CDS/PPM venceu as eleições nos Açores, mas não garante a maioria absoluta. José Manuel Bolieiro conseguiu 42,08% dos votos, seguido do PS Açores, com 35,91%. O Chega fica em terceiro com 9,19% dos votos.



Os restantes partidos situam-se abaixo dos 3%. O Bloco de Esquerda conseguiu 2,54% dos votos, IL ficou com 2,15%, PAN com 1,65%, PCP 1,58%, Livre 0,64%, JPP 0,54%, ADN 0,33% e MPT Aliança fica com 0%.



O PS/Açores perdeu este domingo pela primeira vez, desde 1996, as eleições legislativas regionais, ao eleger 23 deputados, quando a coligação PSD/CDS-PP/PPM elegeu 26 parlamentares da Assembleia Legislativa.



Nas eleições antecipadas para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, a coligação PSD/CDS-PP/PPM elegeu 26 dos 57 deputados, ficando a três da maioria absoluta, enquanto o PS obteve 23 mandatos.



O Chega conseguiu eleger cinco deputados, e o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal e o PAN elegeram um deputado cada.



Reação da AD



"Governarei com uma maioria relativa. É com este cenário que vou tentar a estabilidade governativa durante 4 anos", diz José Manuel Bolieiro. O líder da AD Açores diz que está feliz e alegre e refere que a AD aumentou 5297 votos. "É a crescer que vemos a confiança do povo, o povo adere em massa à nossa governação", disse. O vencedor das eleições acusa o PS de fazer coligação negativa e "ainda assim sair derrotado".



"Bolieiro é, de facto, o vencer da noite. Obteve para esta coligação uma vitória que não alcançávamos há 32 anos. É uma inspiração para dia 10 de março", começa por dizer Luís Montenegro. "Estes resultados dão condições de governabilidade", afirma.



Reação do PS Açores



Vasco Cordeiro começa por dizer que já felicitou José Manuel Bolieiro pela vitória da AD nas eleições. "Os votos são claros e evidentes. A minha candidatura não alcançou o sucesso que eu desejava", afirma. Acrescentou que todas as "decisões e reflexões" sobre este resultado "serão feitas no tempo e local próprio".



Já Pedro Nuno Santos afirma que "quando o PS ganha, ganha todo o PS, e quando perde, perde todo o PS". O líder do PS afirma que quer estabilidade, com progresso social e económico.



Reação da IL



Rui Rocha começa por agradecer. A Iniciativa Liberal conseguiu eleger um deputado. "Continuaremos no Parlamento com o nosso deputado Nuno Barato a lutar pela vida dos açorianos e pelo progresso dos Açores", disse. Para Rui Rocha os resultados deste domingo mostram uma derrota da esquerda. "O PS tem um resultado inédito nestas décadas e abaixo do que se esperava", afirma.



"Caberá à AD definir qual o caminho que pretende traçar. A IL fará a sua parte, estará disponível para votar e viabilizar propostas que tragam vantagem aos açorianos e em contra círculos que na nossa avaliação não vai com a progressão dos Açores", diz.



Reação do BE



Mariana Mortágua afirma que o "contexto destas eleições era difícil, mas também é óbvio que o Bloco de Esquerda não cumpriu o seu objetivo nestas eleições, ano em que manteve o seu grupo parlamentar, ficando apenas com um deputado e sendo a quarta força".



Reação do PCP



Paulo Raimundo, líder do PCP, diz que o resultado ficou aquém do necessário, uma vez que o partido não conseguiu eleger nenhum deputado.



Reação do Chega



André Ventura diz que o PS e a esquerda não terão a maioria parlamentar e, segundo o líder do Chega, "isso deve-se ao crescimento exponencial do Chega em todas a ilhas dos Açores, em São Miguel e Terceira, com maiores círculos eleitorais".



O Chega mais que duplicou os resultados das eleições de 2020. "Já felicitei o presidente e a equipa dos Açores pelo resultado obtido", diz André Ventura.



"A partir de hoje, com estes resultados, o Chega começará a trabalhar em conjunto com o PSD para um governo com estabilidade nos Açores. Estamos em articulação para haver uma convergência durante 4 anos", afirma.



Reação do CDS-PP



Nuno Melo, líder do CDS-PP, refere que espera que a coligação consiga "chegar aos sete deputados". Acrescenta que a AD (Coligação PSD/CDS-PP/PPM) "alcançou uma grande vitória". Acrescenta que "só votando na Aliança Democrática é que se consegue a mudança e essa mudança também deve acontecer a 10 de março, pois Portugal precisa mais do que protestos, precisa de mudança".



"Esperamos que encerrem a contagem final dos votos e a distribuição dos mandatos, mas a AD é a primeira força política nos Açores", refere Nuno Melo