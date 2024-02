Papel encontrado durante buscas revela dinheiro para partidos políticos na Madeira

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu, nas buscas realizadas na Madeira, um papel manuscrito com valores numerários para o financiamento dos partidos políticos na Madeira. O rascunho foi encontrado no posto de trabalho de Tolentino Pereira na ACIN - iCloud Solutions, empresa da qual é sócio e que faturou mais de quatro milhões de euros com entidades públicas madeirenses desde 2008.