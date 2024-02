Sequestro da milionária Patty Hearst: De vítima a criminosa condenada

Patty Hearst passou de vítima a criminosa condenada a sete anos de cadeia. Este mês, faz 50 anos que a neta do lendário magnata da imprensa William Randolph Hearst (1863 – 1951) - dono de um império de media que ainda existe e que serviu de inspiração para o filme ‘O Mundo a seus Pés’, de Orson Welles - foi raptada pelo grupo de radicais de esquerda Exército Simbiótico de Libertação (SLA, sigla em inglês), quando estava em casa com o namorado Steven Weed, em Berkley, na Califórnia. Weed foi espancado e a jovem, de 19 anos, levada para uma casa secreta do SLA.