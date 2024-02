Polícias e militares dizem que protestos no futebol “são para continuar”. Jogos europeus em risco

Depois de um fim de semana em que três jogos de futebol profissional foram cancelados (Famalicão-Sporting no sábado e o Leixões-Nacional e o Feirense-Ac. de Viseu este domingo) - e outro (Vizela-V. Guimarães) esteve quase a não se realizar - e um número indeterminado de jogos de futebol amador, em especial no distrito do Porto, foi adiado, osabe que estes protestos das forças de segurança “são para continuar” - inclusive em compromissos europeus de Benfica, FC Porto e Sporting, já nos dias 15, 21 e 22 deste mês, respetivamente.