Taylor Swift faz história nos prémios Grammy em noite dominada por mulheres

Cantora tornou-se a primeira artista a vencer o Grammy de Melhor Álbum pela quarta vez.

Taylor Swift tornou-se esta segunda-feira a primeira artista a vencer o Grammy de Melhor Álbum pela quarta vez, com a consagração de "Midnights" na 66.ª edição dos prémios da Academia de Artes e Ciências de Gravação."A minha cabeça está a explodir", disse Taylor Swift no discurso de aceitação do maior prémio da noite em Los Angeles. "O meu prémio é o trabalho. Adoro tanto isto", continuou. "Tudo o que eu quero é continuar a fazer isto".Até agora, apenas três artistas, todos masculinos, tinham vencido o Grammy de Álbum do Ano três vezes: Frank Sinatra, Paul Simon e Stevie Wonder. O apresentador dos Grammy, o comediante Trevor Noah, notou o caráter histórico da vitória de Taylor Swift mais que uma vez.A 66.ª edição dos prémios Grammy foi uma noite de consagração de artistas femininas, com Taylor Swift, Billie Eilish e Miley Cyrus a vencerem as estatuetas mais cobiçadas da indústria.Taylor Swift venceu Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal, com "Midnights", enquanto Miley Cyrus levou para casa os Grammy de Gravação do Ano e Melhor Performance Pop a Solo com "Flowers".Billie Eilish conquistou o importante prémio de Canção do Ano com "What Was I Made For?", escrita para a banda sonora do filme "Barbie". O tema também recebeu o Grammy de Melhor Canção para Meio Visual e "Barbie" foi distinguido com o prémio de Melhor compilação para meios visuais.