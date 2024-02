Estados Unidos destroem cinco mísseis no Iémen

Força armadas norte-americanas "realizaram um ataque de autodefesa".

Os EUA anunciaram ter efetuado ataques aéreos para destruir cinco mísseis no Iémen, no domingo, um dia após uma vaga de raides aéreos americano-britânicos no país, em resposta a ataques dos rebeldes Houthis no mar Vermelho.

As forças armadas norte-americanas "realizaram um ataque de autodefesa" contra "um míssil de cruzeiro de ataque terrestre Houthi" e, mais tarde, contra "quatro mísseis de cruzeiro anti-navio, todos preparados para serem lançados contra navios no mar Vermelho", informou o comando norte-americano para o Médio Oriente (Centcom) nas redes sociais.

Washington "identificou os mísseis em zonas do Iémen controladas pelos Houthis e determinou que representavam uma ameaça iminente para os navios da Marinha dos Estados Unidos e navios mercantes na região", acrescentou o Centcom.