Debates televisivos começam hoje com frente a frente entre PS e IL

Agendado também esta segunda-feira um frente a frente entre André Ventura e Inês Sousa Real.

Os debates televisivos para as eleições legislativas de 10 de março começam esta segunda-feira com um frente a frente entre o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e o presidente da IL, Rui Rocha.

O debate que vai opor Pedro Nuno Santos a Rui Rocha está agendado para as 21h00, na SIC, seguindo-se, às 22h00, um frente a frente entre o líder do Chega, André Ventura, e a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, na RTP3.

No total, até dia 23 de fevereiro, vão ser transmitidos 30 debates televisivos: 28 frente a frente entre os líderes partidários, um debate entre todos os partidos com assento parlamentar (em 23 de fevereiro) e outro com os partidos que não estão representados na Assembleia da República (em 20 de fevereiro).

Os frente a frente terão todos uma duração entre 25 e 30 minutos, à semelhança do que aconteceu nas legislativas de 2022, com a exceção do debate entre os líderes dos dois maiores partidos, Pedro Nuno Santos (PS) e Luís Montenegro (PSD), cuja duração prevista é de 75 minutos e que está agendado para 19 de fevereiro com transmissão nas três televisões generalistas (RTP-1, SIC e TVI).

De todos os debates 15 serão transmitidos em canais generalistas e outros 15 em canais de informação por cabo. Todos os debates em que participam o secretário-geral do PS ou o presidente do PSD vão ser emitidos em sinal aberto.