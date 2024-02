Rio de Janeiro decreta Estado de Emergência após maior aumento de infeções por Dengue em 50 anos

Número de novas infeções no passado mês de janeiro superou as 10 mil.

O Rio de Janeiro, segunda cidade mais populosa do Brasil, decretou esta segunda-feira, 5 de fevereiro, Estado de Emergência em Saúde devido à explosiva epidemia de Dengue que atingiu a cidade neste início de 2024. O número de novas infeções no passado mês de janeiro superou as 10 mil e foi o maior para um único mês na cidade em 50 anos, desde o início do monitoramento da doença, em 1974.

O decreto que instituiu o Estado de Emergência em Saúde foi publicado esta segunda no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e é assinado pelo Prefeito (autarca) Eduardo Paes, que já há dias tem chamado a atenção das autoridades centrais para a gravidade da situação na cidade. No fim de semana, a ministra brasileira da Saúde, Nísia Trindade, minimizou os dramáticos alertas de gestores regionais e locais sobre o brutal avanço da Dengue, afirmando em Brasília que há realmente focos da doença em algumas cidades e estados, mas que o Brasil não enfrenta uma epidemia da doença e não há razão para alarme generalizado.

Eduardo Paes assinou o decreto emergencial baseado nos números oficiais da doença no município somente do mês de Janeiro, 10.156 novas infeções, um número nunca antes visto num prazo tão curto, mas até esse número já está ultrapassado. As autoridades municipais de Saúde do Rio de Janeiro já possuem dados, ainda não divulgados oficialmente em boletim semanal, que elevam o número de novas infeções para mais de 11.500 se forem contabilizados igualmente os casos surgidos nos primeiros quatro dias de fevereiro.

Além de decretar emergência, o que permite à edilidade adotar medidas e contratar gastos sem necessidade de passarem por demorados trâmites burocráticos, o governo do Rio de Janeiro vai criar 10 pólos de atendimento emergencial aos cidadãos que apresentem algum sintoma de Dengue, como dores nos olhos e no corpo e febre, por exemplo, o primeiro dos quais começará a funcionar já esta segunda-feira numa grande unidade municipal de saúde. Tendas de atendimento vão ser montadas em pontos estratégicos da capital fluminense e foram reservados leitos nos hospitais do município para atender exclusivamente pessoas com casos mais graves de Dengue.

Em janeiro, 362 pessoas precisaram ser hospitalizadas, e a estimativa é que em fevereiro esse número aumente ainda mais, mesmo sem se estar no período crítico para a Dengue. Normalmente, o maior número de novas infeções pelo vírus acontece nos meses de abril e maio, mas este ano a explosão infeciosa começou antes.

Não obstante o governo de Lula da Silva estar a tentar minimizar a situação, o Brasil teve um aumento de casos de Dengue de 273% no passado mês de Janeiro em comparação com igual mês do ano passado, segundo dados divulgados pelo próprio Ministério da Saúde, que confirmou seis mortes pela doença e outras 162 suspeitas estão sob análise. E os próprios dados oficiais mostram que a doença avança a um ritmo impressionante por todo o país, pois enquanto o número de novas infeções em todo o país nas primeiras duas semanas de 2024 foi de 55 mil, um número já bastante elevado, nas duas semanas seguintes ouve uma explosão de mais 188 mil contágios. (FIM).