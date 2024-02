As 13 frases que marcaram a noite eleitoral nos Açores

AD venceu com 42,08% dos votos.

A AD venceu sem maioria as eleições regionais nos Açores. A coligação PSD/CDS-PP/PPM conseguiu 42,08% dos votos, seguido do PS Açores, com 35,91%. Estas foram as frases que marcaram a noite eleitoral deste domingo.

José Manuel Bolieiro, presidente do PSD/Açores

"Eu governarei com uma maioria relativa. E não se trata de uma minoria, uma vitória nunca é uma minoria, é uma maioria de votos e de mandatos"

"Como sempre na democracia europeia e ocidental, desde logo, não se pode colocar as maiorias relativas em crise com coligações negativas na oposição"





Luís Montenegro, presidente do PSD

"Não obstante não haver maioria absoluta da coligação, a verdade é que só pode haver um Governo alternativo se todas as outras forças políticas, e em particular duas -- PS e Chega -- se unirem, se coligarem"

"O povo açoriano está contigo, quer-te à frente do Governo Regional, tens todas as condições para levar este caminho por diante"



José Pacheco, líder do Chega/Açores

"Numa sala em que estejam Artur Lima e Paulo Estêvão, José Pacheco não entra. Sabem como é que se diz aqui em São Miguel? Desengatem-se. Ou então liguem para [o Presidente da República] Marcelo Rebelo de Sousa e marque novamente eleições"

"Não há governo para ninguém com aqueles dois senhores. Em política, andar às cavalitas dos outros é a coisa mais feia que existe [...]. Há aqui um erro muito grave do PSD de dar boleia"



André Ventura, presidente do Chega

"Só haverá estabilidade governativa nos Açores se houver um acordo de governo para os próximos quatro anos. Vamos trabalhar a partir de hoje [domingo], e amanhã, para que esse acordo seja possível"



Vasco Cordeiro, líder do PS/Açores

"Os resultados destas eleições são claros e evidentes na demonstração de que a minha candidatura não alcançou o sucesso que eu me propus, que eu desejava (...). Fiquei, assim, aquém dos resultados eleitorais que havia fixado como objetivo para estas eleições"

Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS



"Quando o PS ganha, ganha todo o PS; quando o PS perde, perde todo o PS. E hoje [domingo] nós perdemos"

"Não haja ilusões, o PS não viabiliza um Governo de direita"



Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP

"É um resultado aquém do necessário, aquém do que precisávamos para influenciar diretamente a correlação de forças na Assembleia Legislativa Regional dos Açores"



Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda

"Aquilo que queremos garantir é que o Bloco [de Esquerda] continuará a ser a mais firme oposição ao governo da direita. Seremos a mais firme oposição a um governo que tem aumentado a pobreza, que tem privilegiado interesses económicos, que tem batido recordes no número de nomeações e de distribuição de lugares e contamos com o BE/Açores para esta oposição e para manter a força do BE nos Açores"



Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal

"[Caberá à coligação vencedora] definir qual o caminho que pretende traçar. (...) O cenário que faz mais sentido é que a Iniciativa Liberal faça avaliação ponto a ponto, caso a caso [no parlamento regional], sempre no interesse dos açorianos"