Dueto português de natação artística com melhor resultado de sempre em Mundiais

Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves conquistaram o oitavo lugar na final dos campeonatos que decorrem em Doha.

As portuguesas Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves alcançaram esta segunda-feira o melhor resultado de sempre na prova de dueto técnico de natação artística dos Mundiais Aquáticos, ao terminarem no oitavo lugar na final dos campeonatos que decorrem em Doha.

Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves totalizaram 236.8117 pontos, ao serem avaliadas com 92.5500 no desempenho artístico e 144.2617 na execução, após uma prova com um grau de dificuldade de 34.1500 (a 10.ª mais baixa, entre as 12 finalistas).

Depois de ter terminado em 10.º lugar nas eliminatórias, com 231.5767 pontos, a dupla portuguesa bateu essa marca - que constituía a pontuação mais elevada em Mundiais - e superou também o melhor resultado de sempre, o 11.º obtido em Fukuoka, no Japão, em 2023.