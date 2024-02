Quem é Killer Mike, o rapper ativista detido após vencer três Grammys

Rapper foi detido por alegados desacatos durante a cerimónia de entrega dos prémios mais importantes da indústria musical.

O rapper norte-americano Killer Mike foi detido, este domingo, pela polícia por alegados desacatos que ocorreram dentro do pavilhão onde decorreu a 66.ª gala dos Grammys.



Michael Render, de 48 anos, é conhecido no meio artístico por Killer Mike, nome atribuído por um amigo de infância devido à acutilância das palavras que debitava ao microfone. Além de rapper e compositor, e um dos elementos do duo hip hop Run the Jewels, Killer Mike é também ator, ativista e fundador da editora Grind Time Official.





Stankonia".





Killer Mike estreou-se em 2000 com uma participação em "Snappin and Trappin", um tema do quarto álbum dos Outkast, "



Em 2003, apresentou o disco de estreia a solo, "Monster". Nesse mesmo ano, venceu o Grammy na categoria de Melhor Performance de Rap de uma Dupla ou Grupo, com a participação em 'The Whole World', dos Outkast.





Atualmente, soma seis discos já editados, mais quatro nomeações para os prémios mais importantes da música e mais três Grammys conquistados na controversa edição deste ano, que terminou com a sua detenção: Melhor Atuação Rap, Melhor Música Rap, com o tema 'Scientists & Engineers', e Melhor Álbum Rap, com ‘Michael’, lançado em 2023.





A desigualdade social, violência policial e racismo são os principais temas que aborda nas suas canções e é também sobre esses temas que o rapper dá palestras, incluindo em universidades.

A vida do rapper deu origem à série documental "Killer Mike: A verdade que pode doer", lançada em 2019. Caracterizada como "divertida e provocadora", dá a conhecer as ideias que o músico tem para provocar mudanças na sociedade.