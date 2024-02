Assassino de Vinhais alvo de queixas quando estava em França

Ex-emigrante tinha relação conflituosa com a família. Matou a tiro a mulher, deixou a filha em estado grave e suicidou-se.

O homem de 80 anos que matou a mulher a tiro e deixou a filha gravemente ferida, em Agrochão, Vinhais, já tinha queixas por violência doméstica, por parte das filhas, quando ainda vivia em França. No entanto, a última queixa foi apresentada em outubro de 2023 em Portugal. No âmbito desse inquérito, a GNR apreendeu-lhe, por precaução, três armas de fogo. José Pereira foi constituído arguido, mas isso não o impediu de matar a mulher, Isabel Afonso, de 80 anos, com tiros de pistola e disparar sobre a própria filha. De seguida ter-se-á suicidado com um tiro na cabeça.









José e Isabel estiveram emigrados durante muitos anos em França, regressando a Portugal há cerca de 20, mas as duas filhas continuam emigradas. Contudo, Silvy vinha a Portugal com frequência e a mãe temia sempre as suas visitas devido aos desentendimentos com o pai.

Uma “tragédia esperada” é assim que os vizinhos e familiares retratam a relação entre os dois. A população lamenta, particularmente, a morte de Isabel, que terá sido “apanhada no meio” de mais uma discussão entre pai e filha.