Avião que transportava Lula da Silva obrigado a abortar descolagem em São Paulo

Presidente do Brasil retomou viagem cerca de 20 minutos depois.

O presidente brasileiro, Lula da Silva, apanhou este domingo um susto quando o avião em que estava foi forçado a abortar a descolagem do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade de São Paulo, e a dar meia volta porque um Airbus A319 já estava em plena corrida para ganhar velocidade e descolar da pista.

O incidente, que não provocou nada mais do que um tremendo susto, aconteceu às 16h44 locais, 19h44 em Lisboa, e os motivos não foram detalhados nem pelo aeroporto, pela presidência da República ou pela Força Aérea Brasileira, FAB, que opera o aparelho. Foi divulgado somente que a aeronave teve um problema inesperado, abortou a descolagem e deu meia volta, regressando à área militar daquele aeroporto, e retomou o voo sem qualquer problema cerca de 20 minutos depois.

Lula regressava a Brasília depois de ter cumprido em duas cidades próximas a São Paulo compromissos políticos e de investimentos milionários em infraestructura. Em Santos, no litoral sul e ao lado do ex-ministro de Jair Bolsonaro e actual governador do estado Tarcísio de Freitas, Lula anunciou um investimento de 1130 milhões de euros para a construção, ainda sem data definida, de um túnel de 860 metros de comprimento sob as águas do Oceano Atlântico ligando Santos a Guarujá, o que, a concretizar-se, será o primeiro túnel submerso da América do Sul, e em São Bernardo do Campo, onde viveu boa parte da vida, o presidente visitou a fábrica da Volkswagen, que anunciou investimentos de três mil milhões de euros no Brasil nos próximos anos.

Um dia antes do incidente com o avião presidencial, duas outras aeronaves enfrentaram problemas, também sem vítimas, no Aeroporto de Congonhas, incrustado no meio de populosos bairros na zona sul da cidade de São Paulo. Primeiro, um avião que fazia manobras para descolar colidiu com uma ave e teve de abortar a descolagem e, logo em seguida, uma outra aeronave foi forçada a arremeter, ou seja, abortar a tentativa de aterrar, e ficou a sobrevoar a pista por alguns minutos até ser autorizada a descer, desta feita sem problemas.