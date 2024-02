"Portugal precisa de reposta política": Luís Montenegro fala da crise na habitação

Líder do PSD acusou o Governo de "fechar os olhos" a propostas apresentadas.

Luís Montenegro visitou esta segunda-feira uma residência universitária e aproveitou para reforçar as medidas que a Aliança Democrática (AD) apresenta para a crise na habitação. Uma das principais propostas é o Estado entrar como garantia nos empréstimos a jovens.O líder do PSD diz que o Governo "fechou os olhos" à proposta feita há mais de um ano e meio pelo partido, para que o Estado entrasse como garantia nos empréstimos para habitação dos jovens.Montenegro disse ainda que "em Portugal, infelizmente, há muitos políticos que falam muitas vezes, mas só falam uns para os outros" acrescentando que a AD "não ignora a importância daquilo que dizem os políticos", mas que aquilo que "importa são as pessoas".O social-democrata garante que vai "olhar e resolver os problemas" e que a AD "não vai perder um minuto que seja a falar daquilo que não interessa à vida das pessoas".Luís Montenegro afirma que a AD existe para dar reposta política e trazer uma nova ambição a Portugal.