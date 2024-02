Ex-futebolista Dani Alves terá apalpado duas mulheres antes de alegadamente violar jovem numa discoteca

Julgamento começou esta segunda-feira à porta fechada no Tribunal Provincial de Barcelona.

O ex-futebolista brasileiro Dani Alves, acusado de ter violado uma mulher de 23 anos, a 30 de janeiro de 2022, na casa de banho de uma discoteca na capital da Catalunha, apalpou duas mulheres antes de alegadamente agredir sexualmente a amiga, disseram as vítimas no tribunal, esta segunda-feira, no início do julgamento na cidade espanhola, avança a Reuters.

Uma amiga e uma prima da jovem, que estavam na discoteca com ela nessa noite, disseram ao tribunal que Alves as convidou para a zona VIP, onde estava com um amigo e referiram que as apalpou e "namoriscou" com a queixosa, antes de descreverem as consequências da alegada agressão.

A prima da vítima disse que esta nem sequer tinha beijado o ex-futebolista antes de sair da área pública e que não sabia que estava a entrar numa casa de banho onde a alegada agressão ocorreu quando ele insistiu que fossem para outra área.

Passados cerca de 15 minutos, Alves saiu da casa de banho e, alguns minutos depois, a mulher seguiu-o, com um ar "devastado", disse a prima.

"Ela disse que precisava de ir. Saímos para ir buscar os nossos casacos ao porteiro e, antes de lá chegar, a minha prima disse-me que (Alves) a tinha magoado muito e que tinha ejaculado dentro dela", disse a prima.

Ambas as testemunhas disseram que a sua amiga estava inicialmente relutante em apresentar queixa por recear que não acreditassem nela. Desde então, perdeu muito peso, não consegue trabalhar e sofre de ansiedade.

A vítima testemunhou esta segunda-feira numa sessão à porta fechada e falou por detrás de um ecrã com a voz distorcida para proteger a sua identidade.