Rei Carlos III diagnosticado com cancro

Vai adiar as funções públicas.

O Rei Carlos III foi diagnosticado com um tipo de cancro e vai adiar as suas funções públicas, informou o Palácio de Buckingham num comunicado esta segunda-feira, informa a Reuters. Carlos III está "totalmente positivo" em relação ao tratamento e espera regressar ao exercício das suas funções públicas o mais rapidamente possível, afirmou o palácio.Carlos III, de 75 anos , tinha passado três noites no hospital no mês passado , depois de ter sido submetido a uma intervenção corretiva de um aumento da próstata, quando foi detetado um outro problema. Os exames revelaram que Carlos III tinha um cancro, mas o palácio não deu quaisquer pormenores sobre qual o tipo. Uma fonte real afirmou que não se tratava de cancro da próstata."Sua Majestade iniciou hoje [segunda-feira] um programa de tratamentos regulares, durante o qual foi aconselhado pelos médicos a adiar as suas atividades públicas", declarou o palácio. "Durante este período, Sua Majestade continuará a tratar dos assuntos de Estado e da documentação oficial como habitualmente", acrescenta."O Rei está grato à equipa médica pela sua rápida intervenção, que foi possível graças à recente intervenção hospitalar. Sua Majestade optou por partilhar o diagnóstico para evitar especulações e na esperança de que possa contribuir para a compreensão pública de todos aqueles que, em todo o mundo, são afetados pelo cancro", diz o comunicado.O príncipe Harry vai deslocar-se até ao Reino Unidos nos próximos dias, informou uma fonte próxima do Duque de Sussex, segundo a Reuters.