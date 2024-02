Rapper detido nos Grammys quebra silêncio

Killer Mike foi detido este domingo por alegados desacatos dentro do pavilhão onde se realizou cerimónia.

O rapper norte-americano, Killer Mike, detido este domingo após a gala dos Grammys quebrou o silêncio, segundo o site Pitchfork."Quero salientar que, ontem à noite, a minha equipa e eu recebemos uma série de chamadas de fãs e colegas preocupados que queriam saber se eu estava bem", lê-se na declaração. "Como podem imaginar, havia muita coisa a acontecer e houve alguma confusão quanto à porta por onde eu e a minha equipa devíamos entrar. Tivemos a experiência de um segurança demasiado zeloso, mas a minha equipa e eu temos a maior confiança de que acabarei por ser ilibado de qualquer irregularidade."Os polícias retiraram Killer Mike da Crypto.com Arena onde se realizou a cerimónia dos Grammy por alegados desacatos dentro do pavilhão. Um segurança acusa o rapper de o ter agredido na porta de entrada que lhe foi atribuída após ter ganho os três prémios - Melhor Álbum de Rap, Melhor Canção de Rap e Melhor Atuação de Rap . Segundo fonte policial, o segurança assinou um auto de prisão em flagrante por agressão, recebeu tratamento médico e mandou fotografar os alegados ferimentos."A situação tem sido exagerada, mas estamos confiantes de que os factos do caso, quando expostos, mostrarão que Mike não cometeu a alegada ofensa e que será ilibado", disse um elemento da equipa do artista.O rapper foi libertado mais de quatro horas depois e terá de apresentar-se em tribunal a 29 de fevereiro.