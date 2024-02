Ligação da EN229 a Cavernães em Viseu condicionada durante três semanas

Em causa esta a construção de uma rotunda.

A ligação da Estrada Nacional (EN) 229 a Cavernães, em Viseu, vai estar condicionada a partir de quarta-feira, durante três semanas, devido à construção de uma rotunda, anunciou esta terça-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a IP referiu que, no âmbito da empreitada em curso entre Viseu e Sátão, "para a execução de uma rotunda no entroncamento de Cavernães junto aos semáforos, será necessário encerrar ao trânsito na ligação da EN229 a Cavernães".

"O condicionamento tem início no próximo dia 7 de fevereiro e uma duração prevista de três semanas e, durante este período, a ligação da EN229 a Cavernães será realizada pelo acesso existente junto ao poste de abastecimento de combustível ao quilometro 67,8", explicou.

Segundo a IP, durante esta intervenção, "o trânsito também será condicionado na EN229 na zona de influência dos trabalhos, com estreitamento das vias de circulação e, em determinadas fases, em regime de circulação alternada com recurso a sinalização semafórica".

A IP sublinhou que estes condicionamentos são necessários "para garantir a boa execução desta importante empreitada de melhoria das condições de segurança, circulação e mobilidade para os milhares de automobilistas que utilizam esta via nas suas deslocações, e principalmente para as populações e empresas dos concelhos de Sátão e Viseu servidas diretamente por este troço da EN229".

Esta intervenção integra a empreitada de melhoria do traçado e o alargamento da plataforma rodoviária no troço da EN229, com cerca de 9,6 quilómetros de extensão, de ligação entre a variante ao Sátão e a rotunda de acesso ao Parque Industrial do Mundão (Viseu).

O projeto, que envolve um investimento de 3,4 milhões de euros, é desenvolvido no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, na vertente das Áreas de Acolhimento Empresarial - Acessibilidades Rodoviárias, financiado pela União Europeia.