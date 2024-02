Sandra Madureira e outros cinco arguidos já estão em liberdade

Fernando Madureira, Hugo 'Polaco' e Vítor Catão continuam detidos. Medidas de coação conhecidas amanhã.



Para Fernado Saul e Tiago Aguiar, funcionários do FC Porto, foi pedida a proibição de contactos com ofendidos e arguidos.



O MP pede para Vítor Oliveira, conhecido como 'Aleixo', e para Vítor Bruno Oliveira, filho de 'Aleixo', apresentações periódicas às autoridades e a proibição de entrada em estádios e afastamento dos 'Super Dragões'.



Para José Pereira foi pedida a proibição de contactos com ofendidos e arguidos e apresentações periódicas às autoridades.



As medidas de coação vão ser conhecidas esta quarta-feira às 16h00.

Sandra Madureira, a mulher do chefe da claque dos 'Super Dragões' Fernando Madureira, e outros cinco arguidos da Operação Pretoriano já saíram em liberdade. O Ministério Público (MP) pediu medidas de coação privativas de liberdade apenas para Fernando Madureira, Hugo 'Polaco' e Vítor Catão. 'Macaco' e 'Polaco' arriscam prisão preventiva e Vítor Catão prisão domiciliária.Já a respeito de Sandra Madureira, o MP pede a interdição em recintos desportivos, apresentações periódicas às autoridades e afastamento de cargos ligados aos 'Super Dragões'.

Na passada quarta-feira, a Polícia de Segurança Pública desencadeou uma megaoperação que visou elementos da claque dos azuis e brancos e efetuou dezenas de buscas. Em causa estão os episódios de agressões na Assembleia Geral do clube a 13 de novembro e as ameaças proferidas ao candidato à presidência André Villas-Boas. Ofensas corporais qualificadas, ameaças, coação e atentado contra a liberdade de imprensa são alguns dos crimes imputados aos arguidos.