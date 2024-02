Homicida portuguesa em fuga apanhada pela polícia espanhola a fugir para Marrocos 

Suspeita deveria estar a cumprir uma pena de 13 anos.

A polícia nacional espanhola deteve uma mulher portuguesa, em Algeciras, que era procurada em Portugal pelos crimes de homicídio e roubo com violência. Os crimes remetem a 2018 e aconteceram em Albufeira, Algarve. A mulher deveria estar a cumprir uma pena de 13 anos.Segundo o jornal EuropaSur, a suspeita tinha na sua posse um passaporte falso e pretendia fugir para Marrocos.A polícia espanhola está agora em contacto com a polícia portuguesa e com o Tribunal Central de Instrução espanhol para a mulher voltar para Portugal, disse aquele jornal.