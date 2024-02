Tribunal decide que Donald Trump não tem imunidade presidencial

Ex-presidente dos EUA tinha alegado, no processo judicial histórico, que estava imune a acusações criminais.

Donald Trump, candidato à presidência dos EUA, não tem imunidade presidencial e pode ser processado por acusações de conspiração para anular as eleições de 2020, segundo uma decisão do tribunal norte-americano, segundo avança a BBC News.Trump tinha alegado, no processo judicial histórico, que estava imune a acusações criminais por atos que, segundo ele, se enquadravam nas suas funções de presidente, mas a decisão desta terça-feira anulou essa alegação.É espera que Donald Trump recorra à decisão do tribunal, o que pode levar a que o caso acabe no Supremo Tribunal. sO conselheiro dos EUA, Jack Smith, acusou Trump de conspirar para anular a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020 e de cometer fraude para permanecer no cargo.Segundo a BBC, o julgamento desse caso estava inicialmente previsto para 4 de março, mas foi adiado enquanto se aguardava uma decisão sobre o pedido de imunidade.