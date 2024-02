"Voltou para casa muito bêbado": Mulher de Dani Alves faz novas revelações em tribunal

No ano passado, a modelo tinha prestado declarações e feito publicações nas redes sociais a mostrar como estava desapontada com o marido, quando este admitiu ter tido relações com a jovem que o acusa de violação. O ex-futebolista alegou ter mentido num primeiro momento para ocultar da esposa a relação extraconjugal.



Segundo o G1, além de Sanz, outras 21 testemunhas foram convocadas para prestar depoimento, esta terça-feira, entre eles amigos de Dani Alves que estavam na discoteca e funcionários do clube noturno.



O amigo Bruno Brasil estava com Dani Alves no momento em que abordou a vítima. Disse que Alves e a jovem "dançaram com respeito" e que houve uma "química respeitosa" entre os dois. Acrescenta que durante os cerca de 15 minutos em que os dois ficaram na casa de banho da área VIP, onde o grupo estava, Bruno ficou a conversar com a prima da vítima.



Acrescenta também que não viu a jovem a chorar nem manifestar desconforto após sair da casa de banho onde, segundo ela, foi violada por Dani Alves.

No total, o julgamento vai durar três dias.