Detidos três suspeitos de matar homem à facada em Alverca

Vítima envolveu-se em confrontos com cinco jovens.

Foram detidos três suspeitos de matar um homem à facada esta terça-feira, na Rua Boca Lara, em frente ao Jardim Municipal José Álvaro Vidal, em Alverca.



O alerta foi dado às 15h40.

A vítima, de 19 anos, envolveu-se numa desordem com um grupo de homens devido a causas passionais. Foi agredido com várias facadas e deixado para morrer no chão.



"À nossa chegada estava em paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado pela equipa da viatura médica de Vila Franca de Xira", explicou ao CM o comandante Alberto Fernandes, dos Bombeiros de Alverca.

Os suspeitos estiveram em fuga, mas foram intercetados pelas autoridades.



No local, segundo comunicado da PSP, foram apreendidas cinco armas brancas, bem como três telemóveis que se encontram a ser alvo de perícias.



Os detidos de 19, 22 e 24 anos serão presentes a Tribunal esta quarta-feira.

A Polícia Judiciária investiga o crime.