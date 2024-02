Joe Biden vence primárias democratas do Nevada

Atual chefe de Estado conquistou a primeira vitória há poucos dias na Carolina do Sul.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, venceu na terça-feira as primárias democratas do Nevada, poucos dias após ter conquistado na Carolina do Sul a primeira vitória oficial na corrida à indicação para as presidenciais deste ano.

A projeção foi avançada pela imprensa norte-americana cerca de uma hora e quarenta minutos depois do encerramento das urnas de voto, declarando uma vitória a Biden no estado do Nevada, que será fundamental nas eleições de novembro.

Com 70% dos votos contabilizados, o atual chefe de Estado vencia com cerca de 89,6% de apoio. A opção "nenhum destes candidatos" surgia num distante segundo lugar, com cerca de 5,7% dos votos.