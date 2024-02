Edifício na Praia da Luz ficou reduzido a cinzas.

Um restaurante foi totalmente destruído pelas chamas devido a um incêndio, esta quarta-feira de madrugada, na Praia da Luz, no Algarve.Não há registo de feridos, mas o estabelecimento ficou reduzido a cinzas. O alerta foi dado pelas 24h.Foram acionados 24 operacionais, apoiados por nove veículos dos Bombeiros e Polícia Marítima.A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio.