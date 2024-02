Membro da produção de série da Marvel morre em queda nos estúdios de gravação

Homem estava a montar andaimes e caiu de vigas altas.

Um membro da equipa de produção de uma nova série da Marvel morreu, na terça-feira, ao cair de vigas altas no set de gravação, no Radford Studio Center, em Los Angeles, nos EUA, informa a BBC.O homem, que montava andaimes, ainda não foi identificado. Foi aberta uma investigação para apurar responsabilidades. No momento da queda não estavam a decorrer gravações da série Wonder Man."Os nossos pensamentos e orações estão com a família e os amigos. Apoiamos a investigação para apurar as responsabilidades", disse um porta-voz da Marvel.As filmagens da série Wonder Man, com Yahya Abdul-Mateen II e Ben Kingsley estavam programadas para recomeçar em março, depois de terem sido adiadas pelas greves em Hollywood.