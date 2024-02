Empresas criadas em Portugal diminuem 8,3% em janeiro e insolvências sobem 19%

Construção, alojamento e restauração foram os únicos setores com aumentos no número de constituições.

As empresas criadas em Portugal diminuíram em 8,3% em janeiro, para 4.929, face dezembro de 2023, enquanto as insolvências tiveram uma subida homóloga de 19%, para 210 processos, anunciou esta quarta-feira a Informa D&B.

No primeiro mês deste ano, foram criadas 4.929 empresas em Portugal, o que representou "uma descida de 8,3% face idêntico mês de 2023, o ano em que foram criadas mais empresas desde que há registo", esclarece a Informa B&D em comunicado.

Em janeiro, o mês que historicamente concentra o maior número de constituições, o recuo neste indicador foi "transversal a quase todos os setores de atividade", prossegue.

O setor dos transportes, que registou crescimentos muito expressivos em 2022 e 2023, recuou 23% (-141 constituições), enquanto os serviços empresariais, o setor com maior número de constituições, desceu 15% (-143 constituições).

A construção e alojamento bem como a restauração foram os únicos setores em que se registaram aumentos na criação de empresas em janeiro, face igual mês do ano anterior.

A construção teve o maior aumento (+6,1%), o qual se verificou sobretudo nas regiões Norte e Centro do país.

A nível geográfico, apenas o Algarve registou um crescimento no número de constituições, sobretudo no setor do alojamento e restauração (+58%).

Em janeiro deste ano, registaram-se 210 novos processos de insolvência, mais 19% (+33 processos de insolvência) do que em janeiro de 2023, mantendo a tendência de subida que se verificou no último ano.

Mais de metade dos setores de atividade viram crescer as insolvências, com destaque para as indústrias (+81% em termos homólogos), onde este aumento se deveu sobretudo à indústria têxtil e moda.