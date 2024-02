O Banco de Portugal instaurou, o ano passado, 620 processos, tendo aplicado coimas no valor de quase oito milhões de euros a instituições financeiras. Só no terceiro trimestre, foram instaurados quase metade dos processos (306), de acordo com a informação divulgada pela instituição liderada por Mário Centeno.Saiba mais no site do Correio da Manhã