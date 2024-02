Protesto de agricultores desmobilizado e estradas reabertas em Macedo de Cavaleiros

Ministra Maria do Céu Antunes aceitou reunir-se com os manifestantes.

As estradas cortadas esta quinta-feira de manhã na sequência de um protesto de agricultores em Macedo de Cavaleiros, nomeadamente a autoestrada A4, foram já reabertas e a concentração desmobilizada, referiram fontes da organização.

A A4 esteve cortada, entre os nós de Lamas e Amendoeira, nos dois sentidos, tendo sido derrubada uma rede de vedação.

Também o IP2 esteve cortado desde as primeiras horas da manhã com acessos vedados nos dois sentidos.

Já a Estrada Nacional 15 (EN15) esteve condicionada junto ao nó de acesso, devido à presença de máquinas agrícolas.

Estes cortes de estrada aconteceram na sequência de um protesto que juntou dezenas de agricultores e produtores de pecuária que deslocaram tratores e máquinas agrícolas para as vias de acesso.

Cerca das 10h30, a organização do protesto anunciou ter conseguido marcar duas reuniões - uma esta quinta-feira via 'online' às 12h00 e outra presencial às 16h00 na segunda-feira - com a ministra da Agricultura e apelou à desmobilização "ordeira" do protesto.

As marchas lentas que marcaram a manhã no distrito de Bragança decorreram no nó do IC5 e do IP2 entre Macedo de Cavaleiros e Carrazeda de Ansiães.

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que foram identificadas algumas pessoas.

A organização estima que estiveram concentrados cerca de 300 agricultores, de Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Alfândega da Fé, Vimioso, Bragança, Vinhais, Mogadouro e Valpaços, no distrito de Vila Real em vários pontos de protesto.

Em Macedo de Cavaleiros, os agricultores exigiram garantias de que os apoios de 2023 serão pagos este mês, entre outras medidas.

Dezenas de agricultores cortaram esta quinta-feira a autoestrada A4, entre os nós de Lamas e Amendoeira, nos dois sentidos.

As alternativas ao trânsito estão a ser feitas pelas estradas nacionais, nomeadamente pela EN15.

Os agricultores deslocaram tratores e máquinas agrícolas para a via e foi derrubada uma rede de vedação.

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que foram já identificadas algumas pessoas.

Este protesto visa exigir à tutela que as garantias de que os apoios de 2023 serão pagos este mês e acontece quando, um pouco por toda a Europa, decorrem marchas lentas de agricultores a exigir medidas, nomeadamente o aumento das taxas de importação e a diminuição da burocracia.

Em Portugal, os agricultores do Norte exigem medidas especificas para a região, nomeadamente verbas adequadas a cada território e a implementação de torres antigranizo.

"Queremos que ela [referindo-se à ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes] diga por escrito e bem sublinhado que os apoios de 2023 serão pagos até ao final do mês de fevereiro", disse, ao início da manhã, Luís Reis, também da organização deste protesto.

O produtor de gado rejeitou a possibilidade dos apoios serem pagos "apenas em junho", uma data que diz constar nos comunicados da tutela.

Também Manuel Batista, agricultor e produtor de pecuária em Mirandela, falou da sobrevivência do setor e dos desafios da região.

"Temos de nos manifestar. Trás-os-Montes tem agricultura e não pode ficar desertificado. E nós estamos cá para isso. Eu tenho idade, os meus filhos estão a estudar lá fora e não querem vir para cá, e isto não pode ser só paisagem. Queremos alguém que olhe para Trás-os-Montes de maneira diferente", disse.

À Lusa, o agricultor apontou saber de colegas agricultores que "fizeram investimentos a contar com os pagamentos do ano passado e que, sem esse dinheiro, tiveram de recorrer a empréstimos".

"Tinham pagamentos a fazer em janeiro e não conseguiram. Foram à banca. Ir à banca para um agricultor é asfixiá-lo. O Ministério da Agricultura está a fomentar isto e que se criem falências", disse Manuel Batista.

Em Bragança, as marchas lentas que marcam a manhã decorrem no nó do IC5 e do IP2 entre Macedo de Cavaleiros e Carrazeda de Ansiães.

A organização estima que estejam concentrados cerca de 300 agricultores, de Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Alfândega da Fé, Vimioso, Bragança, Vinhais, Mogadouro e Valpaços, no distrito de Vila Real em vários pontos de protesto.