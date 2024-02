Comandante Gilberto Duarte e Duarte, na Parede, no concelho de Cascais. O alerta para um desacato na via pública foi dado por volta das 19h15.A vítima foi transportada com ferimentos graves para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Ao que oapurou junto de fonte da PSP, o agressor foi identificado e o caso está a ser investigado.