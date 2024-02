Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal e terá de entregar o passaporte em 24 horas

Ex-presidente é suspeito de planear um golpe de Estado para se manter no poder, com três generais e ex-ministros e assessores, dois dos quais foram detidos.

A Polícia Federal brasileira (PF) desencadeou ao amanhecer desta quinta-feira uma grande operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, três generais e ex-ministros e assessores, dois dos quais foram presos, todos suspeitos de planearem um golpe de Estado que mantivesse o antigo governante no poder após ser derrotado nas presidenciais de 2022. Bolsonaro, contra o qual não há mandado de prisão, teve a casa de praia, em Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, invadida por agentes federais e revirada, no cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Na casa de praia, onde Bolsonaro se encontra há várias semanas em intermináveis férias, a PF apreendeu diversos telemóveis, dele e de assessores que sempre o acompanham. Os federais exigiram ao antigo presidente, que ficou furioso, que entregasse o passaporte, mas como o documento não estava na residência, foi-lhe dado um prazo de 24 horas para concretizar a entrega.

Além do próprio Bolsonaro, a operação desta quinta-feira cumpre mandados, também de busca e apreensão, contra os generais Braga Neto e João Paulo Nogueira, ex-ministros da Defesa, e Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, contra Anderson Torres, que ocupou vários cargos no governo passado incluindo igualmente o de ministro da Justiça, e contra assessores civis e militares do antigo governante. Dois deles, o ex-assessor especial para assuntos internacionais, Felipe Martins, e o ex-ajudante-de-ordens coronel Marcelo Câmara, foram presos logo ao amanhecer.

Esta é a segunda operação em uma semana que atinge em cheio Bolsonaro ou pessoas que lhe são muito próximas. Na semana passada, os agentes federais já tinham estado na casa de praia de Jair Bolsonaro, que deixou o local à pressa e só voltou horas depois, mas nessa altura o alvo era um dos filhos dele, Carlos Bolsonaro, que teve telemóveis, equipamentos informáticos e documentos apreendidos.