Avião da Emirates com destino a Lisboa desviado para Faro

Um voo da Emirates com destino a Lisboa foi desviado para Faro esta quinta feira. A aeronave, proveniente do Dubai, deveria ter aterrado às 12h00 no aeroporto Humberto Delgado, mas logo na primeira aproximação à pista voltou a ganhar altitude e virou para oeste.



Durante uma hora voou em círculos sobre a área metropolitana de Lisboa, até que rumou a sul, em direção a Faro, onde acabou por aterrar pelas 13h15. O CM está a tentar obter esclarecimentos sobre a situação e os motivos do desvio da aeronave da Emirates, mas até agora não obteve resposta.