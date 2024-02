Desabamento de muro em estação de metro causa um morto na Índia

Incidente aconteceu na cidade de Nova Deli e outras quatro pessoas ficaram feridas.

Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas depois de um muro do metro de Nova Deli, na Índia, ter colapsado, nesta quinta-feira. Dois funcionários, um gerente e outro engenheiro, foram suspensos e está em curso uma investigação.De acordo com o The Indian Express, parte do muro da estação desabou na zona leste, acabando por atingir uma estrada e cinco pessoas que por lá passavam.A vítima mortal, de 53 anos, estava numa scooter e ficou soterrada pelos escombros. Com ajuda da polícia e de outros locais acabou por ser retirada e transportada até ao hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos. As outras quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros.A entidade gestora do metro vai dar indemnizações, de valores diferentes, aos feridos e aos familiares do homem que morreu.