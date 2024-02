Lisboa alarga apoio às rendas

Subsídio Municipal de Arrendamento vai ter um valor mínimo de rendimento global mais baixo: passa dos 9870 para os 6 mil euros.

A Câmara Municipal de Lisboa abre esta sexta-feira um novo concurso de apoio à renda que pretende beneficiar mais famílias.Esta edição do Subsídio Municipal de Arrendamento vai ter um valor mínimo de rendimento global mais baixo: passa dos 9870 para os 6 mil euros. "Baixámos o valor de acesso para permitir que muitas das pessoas que ficavam de fora do apoio à renda possam agora estar incluídas", diz aoCarlos Moedas, presidente da autarquia.As famílias com taxas de esforço superior a 30% podem receber o apoio. Desde 2022 são apoiadas 1065 famílias.