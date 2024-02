Origem do fogo está associada à combustão de um aparelho de aquecimento no local.

Um incêndio teve início dentro de um gabinete médico no Centro de Saúde da avenida São Torcato, em Guimarães, esta tarde de sexta-feira. A origem do fogo está associada à combustão de um aparelho de aquecimento no local. Não houve registo de feridos.

Cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Guimarães foram mobilizados para o local, juntamente com a GNR pelas 12h20.