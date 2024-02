Forças de segurança do Senegal dispersam manifestantes com gás lacrimogéneo

Alguns manifestantes responderam, atirando pedras.

As forças de segurança senegalesas dispersaram hoje com gás lacrimogéneo grupos de manifestantes em Dacar, num dia marcado por protestos que testam o equilíbrio de forças entre o Governo do Presidente, a sociedade civil e a oposição.

Grupos que tentavam aproximar-se de uma zona central na capital foram mantidos à distância por polícias com equipamento antimotim que dispararam gás lacrimogéneo. Alguns manifestantes responderam, atirando pedras.

Todos os acessos à praça foram encerrados, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).