Assaltante filmado a arrombar e furtar pastelaria no Estoril

Zona tem sido alvo de uma vaga de assaltos a cafés, pastelarias e geladarias.

Um assaltante, já conhecido da PSP por ataques semelhantes, apurou o CM, foi ao início da madrugada desta sexta-feira filmado por um sistema de videovigilância a arrombar e furtar uma pastelaria na rua Sacadura Cabral, junto à estação de comboios de São Pedro do Estoril, concelho de Cascais. A zona está a ser alvo de uma vaga de furtos em cafés, pastelarias e geladarias.

O assalto apanhado na videovigilância da pastelaria Torres ocorreu pela 00h40. O homem entrou pelo vidro de baixo da porta principal, causando danos, e furtou cerca de 200 euros da caixa registadora. De acordo com a PSP, o alarme foi acionado e o vigilante também se deslocou ao local, não tendo sido intercetado o suspeito. Mas o mesmo foi identificado pelas imagens de videovigilância – não sendo possível uma detenção por falta de flagrante. Além da videovigilância, foram ainda recolhidos vestígios no local pelos polícias da Inspeção do Local de Crime.

Também na madrugada deste sexta-feira, a geladaria Cristallo, junto à estação de comboios de São João Estoril, foi assaltada por um homem que também partiu o vidro inferior da porta principal para entrar. O assaltante deixou no local a pedra com que partiu o vidro. Vasculhou a caixa registadora, mas não terá levado nada. O assalto foi cometido entre o fecho da geladaria (19h00 de quinta-feira) e a reabertura pelas 08h10 desta sexta-feira.

Já na quinta-feira, o bar Compañia de Bebidas, em São Pedro Estoril, a apenas uma centena de metros da pastelaria Torres, foi assaltada pelas 02h43. O alarme tocou e a videovigilância mostra um homem a arrombar a porta de entrada e a atirar a caixa registadora e o POS multibanco ao chão.