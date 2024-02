Comboio da CP usado em filme pornográfico

Protagonista da película filmada a percorrer composição de um Alfa Pendular.

Um filme pornográfico com cerca de uma hora tem partes da sua ação filmadas dentro de uma carruagem de comboios da CP. Os primeiros minutos da película mostram a protagonista a percorrer a composição de um Alfa Pendular, onde a dado instante se pode ler, em segundo plano e num cartaz institucional: “Estamos a melhorar a Linha da Beira Alta”.



As cenas mais ‘hardcore’ não se passam dentro da carruagem, mas não deixa de ser curioso que a empresa pública apareça associada a este tipo de obra cinematográfica.



Confrontada com este facto, revelado pela edição desta semana do 'Correio Indiscreto', fonte oficial da CP esclareceu que: “A CP não tem conhecimento da realização de qualquer filme desse teor envolvendo as nossas carruagens, incluindo o Alfa Pendular.”



Mais, a empresa pública adianta mesmo que “a CP não recebeu qualquer pedido de autorização para a utilização das nossas carruagens para esses fins”, e acrescenta “nunca foi concedida autorização a qualquer outra entidade para alugar ou utilizar as nossas carruagens para a produção de filmes dessa natureza”.



Em relação a um possível ganho com o aluguer da carruagem, a CP diz que, “obviamente, não houve qualquer receita proveniente desse tipo de atividade”.



A empresa reitera que “considera intolerável a associação do nome da empresa a práticas que vão contra os nossos valores e princípios éticos”.