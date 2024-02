Professor do ano em Portugal pode ganhar 30 mil euros

Todos os professores, desde o pré-escolar ao Ensino Secundário, podem concorrer à nova edição do Global Teacher Prize Portugal, que irá atribuir um prémio de 30 mil euros para investir na comunidade.



As candidaturas da 6.ª edição já estão abertas no site www.globalteacherprizeportugal.pt e encerram em 20 de março. O vencedor é conhecido em maio.