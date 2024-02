Câmaras de videovigilância tramam suspeito de vaga de assaltos no Estoril

Assaltante foi detido em flagrante delito enquanto tentava roubar restaurante na Parede. É suspeito de cerca de uma dezena de roubos.

Ainda durante a madrugada de sexta-feira, a geladaria Cristallo, junto à estação de comboios de São João do Estoril, foi assaltada por um homem que também partiu o vidro inferior da porta principal para entrar. Vasculhou a caixa registadora, mas não terá levado nada. Já na quinta-feira, o bar Compañia de Bebidas, em São Pedro Estoril, a apenas uma centena de metros da pastelaria Torres, foi assaltada pelas 02h43. O alarme tocou e a videovigilância mostra um homem a arrombar a porta de entrada e a atirar a caixa registadora e o POS multibanco ao chão.

O presumível autor de cerca de uma dezena de assaltos efetuados na última semana na zona do Estoril ficou em liberdade, sujeito a apresentações periódicas às autoridades, depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial. O suspeito foi apanhado em flagrante enquanto tentava subtrair dinheiro da caixa registadora do restaurante 'Eduardo das Conquilhas', na Parede, apurou oSegundo Ricardo Santos, proprietário do estabelecimento, o suspeito tinha tentado partir a montra do espaço durante a semana, mas não conseguiu. Foi na madrugada deste sábado que conseguiu partir o vidro e entrar. Os prejuízos estão estimados nos mil euros.O alerta foi dado às autoridades após as câmaras de videovigilância do restaurante captarem a entrada do assaltante. De acordo com o proprietário, a intervenção da PSP foi rápida, o que evitou danos maiores.Esta não foi a primeira vez que o assaltante foi apanhado através de imagens de videovigilância a cometer os crimes. Onoticiou esta sexta-feira, foi filmado a arrombar e furtar uma pastelaria na rua Sacadura Cabral, junto à estação de comboios de São Pedro do Estoril, concelho de Cascais, durante a madrugada. Entrou pelo vidro de baixo da porta principal, causando danos, e furtou cerca de 200 euros da caixa registadora.