Uma bebé com cerca de um ano foi hospitalizada depois dos pais terem feito uma denúncia por suspeita de maus-tratos em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras.Ao que oapurou junto do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, a menina foi encontrada com diversas marcas de agressão no corpo.Segundo fonte oficial da PSP, a mãe desconfia da ama porque a menina chorava e revelava nervosismo quando ficava a seus cuidados.O caso está sob alçada da PSP.