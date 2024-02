Bolsonaro diz em vídeo que a eleição de um f****o como ele para presidente do Brasil jamais se repetirá

Conteúdo foi divulgado após a megaoperação que a Polícia Federal fez na passada quinta-feira contra o ex-presidente do Brasil.

Num vídeo antigo mas só agora divulgado e que está a viralizar pelo conteúdo inusitado, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro aparece a dizer a ministros e assessores durante uma reunião que a sua eleição para presidente do Brasil foi mera sorte, "uma cagada do bem", e que a ascensão de um "f****o" como ele ao mais alto cargo da nação jamais se repetirá.



O vídeo, divulgado após a megaoperação que a Polícia Federal fez na passada quinta-feira contra Bolsonaro, alvo de busca e apreensão, e contra seus antigos ministros e assessores, quatro dos quais foram presos, foi gravado durante uma reunião dele com ministros em 5 de Julho de 2022, quando ainda era o chefe de Estado e articulava dar um golpe para se manter no cargo indefinidamente.





"Não vai ter outra "cagada" dessas no Brasil. "Cagada do Bem", quero deixar bem claro. Como é que eu ganho uma eleição, um f****o como eu? Um deputado como eu, do baixo clero, ridicularizado e ignorado na Câmara dos Deputados, sacaneado, gozado, uma pôrra de um deputado?"-Definiu-se Bolsonaro aos seus ministros e assessores civis e militares que ouviram tudo em silêncio sem saber o que dizer. O vídeo com essa auto-definição nada elogiosa, foi apreendido pela Polícia Federal num computador que era usado pelo ex-ajudante-de-ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que no ano passado ficou preso por cinco meses acusado de ajudar o antigo presidente a vender ilegalmente nos EUA presentes oficiais avaliados em milhões de euros oferecidos por outros países ao Brasil, e por participação num plano para um golpe de Estado.O vídeo foi mantido em sigilo até agora, e foi uma das provas que fundamentaram a operação da passada quinta-feira contra Bolsonaro e o seu grupo mais próximo, pois na mesma reunião o então ainda presidente exortou os seus ministros a ajudá-lo a dar um golpe para se eternizar no poder, já prevendo, como realmente aconteceria meses depois, que perderia as presidenciais de Outubro desse ano para o hoje presidente Lula da Silva.