"O Barbas" e outros restaurantes da Costa de Caparica em risco de despejo

O fim dos contratos das concessões dos restaurantes da frente urbana da Costa de Caparica (Almada) abriu uma ‘guerra’ entre concessionários e autarquia.Entre os restaurantes afetados está "O Barbas", com 45 anos de existência, um dos 23 em risco de fechar. À, António Ramos frisou que tem ali “um grande investimento” e que atualmente “não sabemos o que é que nos espera”, acusando a autarquia almadense de não ouvir os empresários.

No final de novembro e início de dezembro, os empresários receberam notificações de despejo, enviadas pela empresa municipal Wemob, com indicação de que teriam de deixar as instalações no prazo de dez dias. No entanto, os restaurantes poderiam continuar abertos, desde que fosse feito o pagamento de uma mensalidade, sem garantir a renovação dos contratos. Vários empresários interpuseram uma providência cautelar para travar o despejo.Esta sexta-feira, a autarquia presidida por Inês de Medeiros (PS) garantiu que “não enviou qualquer ordem de despejo aos concessionários” e que aguarda um novo procedimento concursal.