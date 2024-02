Cardeal D. Américo revela ter feito exame à próstata e sensibiliza homens

“50 anos aconselha a exame da próstata... Feito. Prova superada.” A mensagem, publicada esta semana no Instagram e acompanhada pelo símbolo dos hospitais CUF, é do cardeal D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal, que completou 50 anos em dezembro, e poderia integrar uma campanha de sensibilização para a importância do rastreio do cancro da próstata.Estes exames (toque retal ou o teste de PSA) ajudam a detetar precocemente indícios de tumor na próstata – que em Portugal é o cancro mais frequente nos homens, estimando-se que todos os anos sejam diagnosticados no País entre 5 mil a 6 mil novos casos.