Agitação marítima deixa cinco distritos sob aviso laranja

Avisos são válidos até às 03h00 de domingo.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga encontram-se sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido às previsões de agitação marítima este sábado divulgadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os avisos são válidos até às 03h00 de domingo, podendo as ondas atingir os 10 metros de altura nos distritos Viana do Castelo e de Braga.

Os distritos da Guarda e de Castelo Branco estão sob aviso amarelo devido às previsões de queda de neve até às 12h00 de domingo.

Está prevista queda de neve acima dos 1200 metros de altitude, com acumulação que poderá ser de quatro centímetros acima de 1400 metros e superior a cinco centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Em aviso amarelo estão também os distritos de Faro, com previsão de agitação marítima até às 18h00 de domingo, de Setúbal (chuva até às 12h00 e agitação marítima até às 18h00 de domingo), Lisboa, Leiria e Beja pelos mesmos motivos.