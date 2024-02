Quatro feridos em colisão rodoviária em Esposende

Uma das vítimas está em estado grave.

Quatro pessoas ficaram feridas este sábado numa colisão entre um carro e uma carrinha na Estrada Nacional 13, em Forjães, Esposende. O alerta foi dado por volta das 6h30.Ao que oapurou junto do Comando Sub-regional de Cávado, as vítimas, uma grave e três ligeiras, foram levadas para o Hospital de Braga.O ferido grave trata-se de um homem de 68 anos, o condutor do veículo pesado.No Local estiveram 28 operacionais apoiados por dez viaturas. O caso já está a ser investigado.