Montenegro apresenta programa da AD e atira: “único Governo que cortou pensões foi do PS”

“Nos últimos anos, o único Governo que cortou pensões foi o do PS”, atirou na sexta-feira Luís Montenegro, na apresentação do programa eleitoral da Aliança Democrática (AD), em Lisboa. O líder do PSD foi o único a falar, mas na primeira fila estava Nuno Melo, presidente do CDS, vários cabeças de lista, entre eles Paulo Rangel, e Assunção Esteves – a quem Montenegro mandou um “beijinho especial” no final do discurso.









“Não temos a pretensão de ser melhores. Temos a pretensão de servir o nosso país”, afirmou o presidente do PSD, dando depois nota de medidas que têm como destinatários jovens e idosos, forças de segurança e bombeiros, bem como os professores.

O líder da AD prometeu “menos impostos sobre famílias e jovens”, com a baixa do IRS em todos os escalões, menos no último. “Queremos garantir que temos mesmo uma classe média”, disse.





Na Saúde, a coligação quer um programa de emergência “para salvar o SNS”, médico de família para todos os portugueses até 2025 e um cheque-cirurgia automático.





“Nos últimos anos, o único Governo que cortou pensões foi o do PS”, atirou depois o presidente social-democrata, prometendo aumentar pensões conforme a lei e “procurando uma atualização maior”.





Para os mais novos haverá isenção de IMT na compra da primeira casa e o Estado vai ajudar na aquisição através de “uma garantia pública para viabilizar o financiamento”, disse.





A coligação quer também lutar contra a corrupção com a regulação do lóbi.