Luís Montenegro diz que situação nos Açores é o "teste de algodão" ao posicionamento do Chega a nível nacional

Presidente do PSD afirma que "não vale a pena o Chega sonhar com negociações" nos Açores.

Luís Montenegro rejeitou a hipótese de o Chega vir a integrar o governo da Região Autónoma dos Açores com o PSD, durante um debate com o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, este sábado, na RTP. Na ótica do presidente do PSD, "não vale a pena o Chega sonhar com negociações" com a coligação de direita, vencedora das eleições de domingo com maioria relativa."O PS e o Chega têm uma perspetiva idêntica nos Açores à que têm no País", considerou. Enquanto ao PS "caiu a máscara" com a incapacidade de "respeitar os resultados eleitorais", simbolizada pelo anúncio do voto contra o programa de governo da coligação de direita, o Chega tem nesta situação o "teste do algodão" ao posicionamento a nível nacional.Durante o debate, Luís Montenegro prometeu garantir a todos os pensionistas um aumento atualizado no mínimo de acordo com a inflação em cada ano. Já Paulo Raimundo insiste no aumento de 7,5% das pensões, custeado por verbas atualmente atribuídas a "benefícios fiscais a grandes grupos económicos", uma proposta criticada pelo presidente do PSD."Diga-me quanto custa o aumento de pensões no tempo. Não tem qualquer tipo de exequibilidade. As contas não estão certas", apontou o social-democrata. Paulo Raimundo ripostou e contrariou a estratégia da Aliança Democrática (AD). "Não é em 2028 que queremos aumentar as pensões. É agora, porque agora é que preciso", frisou.O secretário-geral do PCP lembrou o período de governação social-democrata de 2011 a 2015. "Os rostos da AD e do Chega são os recordistas de cortes de pensões. O maior aumento de impostos de que há memória é no tempo da troika. (...) Nós tivemos um papel determinante para recuperar o que foi expoliado ao nosso povo", vincou. Em resposta, Luís Montenegro referiu que "o corte de pensões foi inscrito no memorando de entendimento negociado pelo PS".A AD almeja "criar riqueza com realismo e ambição", financiando as políticas sociais com o crescimento económico, alavancado pelo desagravamento da carga fiscal. "Países que tiveram políticas como as que defende o PCP mudaram e têm impostos regressivos para atrair investimento", atirou Luís Montenegro. Mas Paulo Raimundo acredita que a AD "quer descer os impostos para os grandes grupos económicos", enquanto o PCP propõe "descer para as pequenas e médias empresas".Sobre o cenário político a partir de 10 de março, o candidato da AD prometeu ser primeiro-ministro "se ganhar as eleições com maioria absoluta ou relativa" e perguntou ao comunista se se associa aos resultados da governação socialista, pois "quem esteve unido ao PS durante seis anos foi o PCP".Quanto à localização do novo aeroporto, Paulo Raimundo espera que "não seja nenhuma multinacional a decidir".