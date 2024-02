Anitta disfarça-se para 'curtir' Carnaval da Bahia e acaba revistada pela polícia sem ser reconhecida

No Tiktok, a cantora divulgou imagens com o disfarce.

A cantora brasileira Anitta, um dos rostos mais conhecidos do cenário musical internacional, conseguiu divertir-se como qualquer pessoa anónima no meio da multidão que este sábado encheu as ruas de Salvador da Bahia para desfrutar de um dos carnavais mais vibrantes do Brasil.



Disfarçou-se, foi para o meio da multidão e não foi reconhecida nem por polícias que a certa altura a pararam e revistaram numa das muitas barreiras de segurança montadas para evitar que os foliões entrassem nas áreas de folia com armas ou qualquer outra coisa que representasse risco à multidão.

Depois de ter desfilado e cantado, na véspera, durante horas em cima de um "Trio Eléctrico", um enorme camião de som com palco, no Circuito Barra-Ondina, na orla da capital da Bahia, Anitta ainda encontrou ânimo e forças para se divertir como qualquer outra foliã no meio da multidão enlouquecida. Vestiu uma fantasia, representativa de uma personagem da série "La Casa de Papel", colocou uma máscara e entrou na multidão como qualquer outra pessoa.

No Tiktok, a cantora divulgou imagens com o disfarce, a divertir-se no meio de um mar de gente que nem por um momento imaginou estar ao lado de uma das artistas mais famosas do mundo, e, a certa altura, andando de mota, para ir de um dos pólos da folia de Salvador para outro.Numa dessas deslocações, foi parada por agentes da Polícia Militar encarregados da segurança pública, passou por revista corporal sempre escudada pela máscara, e continuou a divertir-se sem que os polícias, pelo menos até à divulgação das imagens na rede social, ao menos suspeitassem quem tinham revistado.