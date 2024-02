14 feridos após queda de árvore junto a montanha-russa no PortAventura

Duas das vítimas estão em estado grave.

14 pessoas ficaram feridas, este domingo, depois de serem atingidas por ramos de árvore quando andavam na montanha-russa Tomahawk no PortAventura, na Catalunha.Duas das vítimas estão em estado grave.Segundo a organização do parque de diversões, o vento forte foi o responsável pela queda da árvore, sendo a situação "completamente alheia ao funcionamento e manutenção" da atração."O PortAventura World está a acompanhar a evolução do estado de saúde dos feridos, tendo total disposição para fornecer assistência necessária e apoio às vítimas", lê-se.Os feridos graves foram transportados para o Hospital de Bellvitge, em Barcelona, e para o Hospital Universitário Joan XXIII, em Tarragona, num helicóptero do Serviço de Urgências Médicas.Outras três vítimas, em estado menos grave, foram transportados para centros próximos, nomeadamente para o Hospital de Santa Tecla e o Hospital de Reus, também em Tarragona.A Polícia da Catalunha anunciou a abertura de um inquérito técnico.